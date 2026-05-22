Тверские дачники могут проверить свои СНТ в списках на проведение газа

Полный список подходящих для догазификации СНТ опубликован в подразделе «Статистика и аналитика» на сайте Росреестра. Фото: Росреестр Тверской области.

Владельцы недвижимости в садовых товариществах Тверской области получили удобный инструмент для проверки своих участков на участие в программе социальной догазификации. На сайте регионального Росреестра в разделе «Открытая служба» (подраздел «Статистика и аналитика») появился перечень из 219 СНТ, расположенных в Твери, Бологовском, Вышневолоцком, Калининском, Калязинском, Кимрском, Конаковском, Лихославльском, Ржевском, Осташковском и Торжокском округах.

Всего в регионе насчитывается 1,2 тысячи товариществ, но в программу попадают только те, что находятся в границах газифицируемых населенных пунктов. Главное требование для проведения трубы — дом должен быть оформлен в ЕГРН именно как жилой.

В опубликованном списке можно узнать номер кадастрового квартала, планы по проведению кадастровых работ и сроки газификации. Оформить документы под ключ собственники могут с помощью сервиса «Социальная газификация СНТ» на сайте ППК «Роскадастр».