Тверской драмтеатр распутал клубок интриг в премьере «Женитьбы Фигаро»

Режиссер Александр Павлишин представил новую интерпретацию классической комедии, где миром правят власть, любовь и деньги. Фото: tverigrad.ru.

В Тверском академическом театре драмы состоялась премьера спектакля по пьесе Пьера Бомарше «Безумный день, или Женитьба Фигаро» (16+). Режиссер Александр Павлишин воплотил на сцене идею о том, что к цели не всегда можно прийти прямым путем.

Главного героя, молодого и легкого на подъем Фигаро, играет Александр Муста, а роль Сюзанны исполняет Арина Вячина — этот дуэт сложился еще в постановке по Достоевскому. Зрителей ждет социальная сатира без французских гильотин, сложные пластические сцены от московского хореографа Артура Ощепкова с распутыванием воображаемых нитей и импровизации от графа Альмавивы в исполнении Сергея Грищенко.

О том, почему в новой версии нет черно-белых героев и как Фигаро побеждает аристократа в словесной дуэли, читайте в развернутой рецензии наших коллег из tverigrad.ru.