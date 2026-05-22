Виталий Королев назвал приоритеты в среднем профобразовании в Тверской области

Глава региона поучаствовал в круглом столе. Фото: ПТО.

22 мая в Твери глава региона выступил на круглом столе, посвященном развитию системы среднего профессионального образования в Тверской области. Обсуждение актуальной темы на вагонзаводе организовала партия «Единая Россия» с участием руководителя ее фракции в Госдуме Владимира Васильева.

Виталий Королев, обозначил приоритеты. Прежде всего, это практикоориентированность образовательного процесса, обучение студентов на актуальном оборудовании по актуальным же для наших производств программам и соответственно - плотное взаимодействие колледжей с местными предприятиями.

«Ориентируемся на подготовку кадров под конкретные рабочие места. Поставили задачу – чтобы каждый выпускник после получения диплома был трудоустроен на наших предприятиях», – отметил на круглом столе Виталий Королев.

Виталий Королев отметил популярность колледжей: в 2025 году в них поступило 64% девятиклассников Верхневолжья.

Пресс-служба областного правительства напомнила, что при одобрении Виталия Королева ряд колледжей региона вошли в федеральный эксперимент по расширению доступности среднего профессионального образования. Суть - два экзамена вместо четырех на ОГЭ для поступления на актуальные для экономики Верхневолжья специальности. От ребят уже поступило 1800 заявлений, план приема - 2900 выпускников 9 классов.

По федеральному проекту «Профессионалитет» (входит в нацпроект «Молодежь и дети») создаются промышленно-образовательные кластеры, при поддержке предприятий в колледжах открываются мастерские с актуальным оборудованием. В новом учебном году будет семь таких площадок. В перспективе - создание еще восьми кластеров в 2027 году, в том числе - в сферах робототехники, электронной промышленности.

На предприятиях для практики студентов создано более 3000 учебных баз. В этом году их прошли почти 20 тысяч студентов.

Развивается система целевого обучения: более 300 предприятий и организаций заключили договора на подготовку около 1200 специалистов.

«Результатом этой комплексной работы стало увеличение до 87,5% доли трудоустроенных выпускников колледжей на предприятия региона», - сообщает пресс-служба областного правительства.