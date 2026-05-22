Пьяный житель Твери ограбил супермаркет в Артиллерийском переулке

Камеры видеонаблюдения все зафиксировали.

В Твери сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в открытом хищении товаров из сетевого магазина на Артиллерийском переулке. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, 39-летний местный житель набрал с витрин продуктов и средств гигиены на сумму более 6 тысяч рублей.

Мужчина попытался выйти на улицу, минуя кассовую зону. Одна из работниц торговой точки попыталась остановить злоумышленника и потребовала оплатить покупки, однако он скрылся вместе с неоплаченным товаром. Все действия грабителя попали на камеры видеонаблюдения, что позволило полиции оперативно его разыскать.

В отделе МВД мужчина сознался в содеянном. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ, он находится под подпиской о невыезде. Максимальная санкция статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы.