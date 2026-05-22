В Ржевском округе разрушат стереотип о Поручике Ржевском на сельском фестивале

Муниципалитет использует федеральную поддержку для перезапуска Дня русской деревни и создания нового драйвера местной экономики. Фото: vk.com/"Поручик Ржевский. Праздник русской деревни"

Летом 2026 года в Ржевском округе пройдет обновленный Праздник русской деревни под названием «Поручик Ржевский». Проект получил более четырех миллионов рублей от ПФКИ в направлении «Культурный код».

Главным символом фестиваля выбран реальный участник войны 1812 года Павел Ржевский, чья биография олицетворяет честь и любовь к Родине, в противовес устоявшемуся анекдотичному образу. Руководство округа отмечает, что задача мероприятия — показать русскую деревню как место силы и гордости, а не как отсталую глубинку.

Фестиваль, который пройдет 3 и 4 июля на Волге, должен привлечь туристов, ищущих подлинные эмоции от отдыха в сельской местности. Мероприятие будет разделено на два блока: в первый день пройдет просветительская и культурно-деловая программа, во второй день на берегу Волги состоится традиционный праздник. За ходом подготовки к мероприятию можно следить через официальную страницу VK.