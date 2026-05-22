МЧС Тверской области объявило штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение из-за ливней и гроз в отдельных районах Тверской области действует до конца суток 22 мая. Фото: Павел МАКАРОВ.

По сообщению ФГБУ «Тверской центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ближайшие 1-2 часа с сохранением до конца суток 22 мая 2026 года в регионе ожидаются ливни и грозы. Скорость ветра при грозе может достигать 15 метров в секунду.

В связи с этим МЧС предупреждает о повышении рисков обрывов линий электропередачи и связи, повреждении ветхих кровель и транспортных средств. На федеральных и региональных дорогах возрастает вероятность возникновения ДТП и заторов, водителей просят соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Во время непогоды спасатели рекомендуют ограничить выход из зданий, а на улице укрываться в подземных переходах или подъездах. В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по номеру 101 или на телефон доверия (4822) 39-99-99.