Тверская продукция может появиться в большом торговом павильоне в Китае

Х Российско-Китайское ЭКСПО проходило с 17 по 21 мая. Фото: ПТО.

Вчера, 21 мая, завершилось Х Российско-Китайском ЭКСПО в Харбине. В нем поучаствовала и делегация из Тверской области. Правительство региона подвело итоги.

«Участие в таких событиях – вклад нашего региона в укрепление российско-китайского сотрудничества, за развитием которого в эти дни следил весь мир, – прокомментировал работу нашей делегации в Китае Виталий Королев в своем канале в МАХ. – Китай занимает первое место среди контрагентов Тверской области по товарообороту в дальнем зарубежье».

В Международном конгрессно-выставочном центре в Харбине был представлен стенд Тверской области, где ни только проходили презентации, но и была открыта выставка продовольственных товаров от производителей из Верхневолжья: кондитерских изделий, напитков, продуктов для здорового питания и консервации.

Сообщается, что по итогам различных деловых встреч и переговоров в ожидающем скорого открытия торговом павильоне (на 3000 кв. м) в в городе Шэньян может появиться тверская продукция. Кроме того, начата проработка условий поставок товаров из Верхневолжья в в сеть магазинов под брендом Made in Russia.