Тверской фронтовик простил мошенника, укравшего у него 160 тысяч рублей

Фронтовик уверен, что секрет долголетия заключается в отсутствии злобы и зависти. Фото: АиФ в Твери.

Как сохранить светлую душу, пройдя Сталинградскую битву и Крымскую наступательную операцию? 105-летний житель Твери Арсений Михайлович Сухопаров знает ответ. Фронтовик-радист в 101 год самостоятельно излечился от рака: онкомаркеры просто пришли в норму, удивив врачей диспансера. А когда 30-летний аферист украл у него 160 тысяч рублей по схеме «дочь в беде», ветеран лишь искренне обрадовался, что с его семьей на самом деле все в порядке.

В рамках 13-й ежегодной акции «Спасибо деду за Победу!», организованной изданием «Аргументы и Факты в Твери», волонтеры навестили уникальных долгожителей региона. Среди них — 104-летняя Зоя Андреева, которая в октябре 1941 года спасала из горящего Калинина не теплые вещи, а старый семейный фотоальбом. И 91-летний Сергей Суворов, прошедший ужасы детского концлагеря, но сохранивший благодарность к жизни.

О том, как эти люди справляются с современными трудностями и в чем кроется истинный секрет их невероятного долголетия, читайте в пронзительном материале наших коллег из tver.aif.ru.