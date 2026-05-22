Тверская Госавтоинспекция сообщила о четырех ДТП с пострадавшими за сутки

Всего за прошедшие сутки в четырех дорожно-транспортных происшествиях пострадали пять человек. Фото: Госавтоинспекция Тверской области.

По оперативным данным, 21 мая 2026 года в Тверской области зафиксировано четыре ДТП с пятью пострадавшими. В 18:26 в Конаковском округе на 134-м километре скоростной магистрали М-11 «Нева» 22-летний водитель «Фольксваген Транспортер» уснул в движении и совершил столкновение с попутным «FAW» под управлением 41-летнего мужчины. Травмы получили водитель «Фольксвагена» и его 23-летний пассажир.

Около 19:42 у дома № 13 на улице Оснабрюкской в Твери 40-летний водитель автомобиля «Рено Логан» сбил 10-летнюю девочку, которая ехала на велосипеде по нерегулируемому переходу, не спешившись. Несовершеннолетняя получила травмы. Также травмированы еще два человека в других ДТП за сутки.