НовостиСпорт22 мая 2026 9:51

В Твери прошла уникальная гребная регата для особенных детей

Традиционные соревнования на больших лодках «Дракон» объединили на Тверце 14 команд из муниципалитетов
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Тверская федерация гребли на байдарках и каноэ проводит эти соревнования с 2009 года. Фото: Tverisport.ru.

21 мая на гребной базе ЦСП ШВСМ состоялась 18-я регата «Открытие сезона» для детей с ограниченными возможностями здоровья. Соревнования на устойчивых 20-весельных лодках «Драконах» собрали команды из Твери, Ржева, Бежецка, Удомли и Редкино.

Судейскую коллегию возглавил заслуженный мастер спорта Игнат Ковалев. Главным триумфатором гонок и рекордсменом турнира стала команда тверской школы-интерната № 2, обошедшая в финале сильных соперников из Бежецка за счет сотых долей секунды.

О том, как распределились места в итоговой таблице, и почему в этой регате не оказалось проигравших, читайте в материале наших коллег из Tverisport.ru.