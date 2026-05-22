Пожилые воры вынесли с дачи жительницы Кашина технику ради выпивки

Подозреваемые похитили бензопилу, катушку с проводом и два водяных насоса. Фото: МВД Тверской области.

Следственное подразделение МО МВД России «Кашинский» возбудило уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ в отношении двух местных жителей 61 и 65 лет. Установлено, что мужчины взломали замок на входной двери и проникли в дачный дом в деревне Хлябово, принадлежащий 51-летней жительнице Кашина.

Злоумышленники похитили два водяных насоса, бензопилу и переносную катушку с проводом. Часть украденных вещей подельники обменяли на полтора литра спирта, а остальное продали неизвестному лицу.

Полицейские задержали подозреваемых, на время следствия им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. За кражу фигурантам грозит до шести лет лишения свободы.