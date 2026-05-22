В Твери с 25 мая отключат горячую воду из-за испытаний в Сахарово

С 25 мая ООО «Объединенные энергетические системы Тверской области» начинает гидравлические испытания тепловых сетей от котельной «Сахарово» и школы № 3. На время проведения технических проверок подачу горячей воды временно приостановят в жилых домах, гаражах, спортивных и социальных объектах. Энергетики настоятельно просят водителей не парковать автомобили на люках тепловых камер.

Список адресов, где отключат горячую воду:

- Горютино: 1 (школа);

- ул. Маршала Василевского (Сахарово): д. 1, 1а, 2а, 2б, 3, 4, 5 (СХА), 7 (СХА), 8 (профилакторий), 9, 10, 11, 12, 13 (ДК), 14, 16, 16а (МБДОУ №165), 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27;

- ул. Полевая (Сахарово): д. 1, 4, 6, 7;

- ул. Садовая (Сахарово): д. 4, 5, 5а, 6 (СХА), 7, 8, 9, 10, 13, 15, 17, 21, 23 (магазин), 25;

- ул. Школьная (Сахарово): гаражи, ФОК, д. 2, 3, 4, 5 (СХА), 6, 8 (СХА), 9, 11;

- ул. Новая Заря: д. 23 (СОШ №3).

Обо всех провалах грунта или утечках воды на поверхность необходимо немедленно сообщить в компанию по телефону (4822) 78-00-00 или в объединенную диспетчерскую службу Твери по номеру (4822) 34-87-07.