Следственный комитет начал проверку по факту гибели мужчины на озере под Тверью

Погибший мужчина был обнаружен водолазами в акватории озера Страдовня. Фото: МЧС Тверской области.

Калининский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Тверской области проводит доследственную проверку по факту гибели жителя. 21 мая из озера Страдовня (в материалах ведомства — Стародобня) в районе населенного пункта Орша водолазы аварийно-спасательной службы извлекли тело мужчины 1977 года рождения.

Труп передали сотрудникам полиции. Следователи СК провели осмотр места инцидента и тела погибшего, для выяснения точной причины смерти назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. По результатам проверочных мероприятий ведомством будет принято процессуальное решение.