Генеральный прокурор России назначил Конаковского межрайонного прокурора

Сергей Ершов окончил Ярославский государственный университет имени Демидова по специальности «юриспруденция» в 2010 году. Фото: Прокуратура Тверской области.

Генеральный прокурор РФ 21 мая 2026 года подписал приказ № 497-к о назначении Сергея Александровича Ершова на должность Конаковского межрайонного прокурора Тверской области. Новый руководитель, имеющий классный чин юриста 1 класса, родился в 1987 году и в 2010 году окончил Ярославский госуниверситет имени Демидова по специальности «юриспруденция».

Службу в органах прокуратуры он проходит с 3 февраля 2016 года. За это время он работал помощником прокурора в Ярославской области, старшим помощником и заместителем городского прокурора в Московской области (в том числе в Химках и Сергиевом Посаде), а также в аппарате подмосковной прокуратуры по надзору за следствием.

С 30 апреля 2025 года до назначения в Тверскую область Ершов занимал пост заместителя прокурора Дёмского района Уфы в Башкортостане.