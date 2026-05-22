НовостиОбщество22 мая 2026 6:46

Виталий Королев поздравил Торжок с присвоением звания города воинской доблести

Глава Тверской области в MAX назвал присвоение звания Торжку живой летописью мужества
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Шесть голубей на гербе города, ранее символизировавшие пожары времен татаро-монгольского нашествия, теперь должны стать символом перемен к лучшему. Фото: https://max.ru/korolev

В Тверской области официально утвердили присвоение Торжку звания города воинской доблести. Глава региона Виталий Королев в канале MAX подробно остановился на ключевых вехах обороны города: от двухнедельной осады войсками Батыя и сражений Смутного времени до трех лет в прифронтовой зоне в годы Великой Отечественной войны. Тогда вражеская авиация совершила 1800 вылетов и сбросила более двух тысяч тонн бомб, но оккупанты не прошли последние 20 километров до города.

Королев заявил, что Тверская область берет курс на планомерное развитие. Глава области подчеркнул, что за развитием экономики и инвестициями жители должны видеть реальную пользу в виде рабочих мест, достойных зарплат и комфортной жизни.

"Еще раз от всего сердца поздравляю новоторов с присвоением любимому городу почетного звания! И у вас, и у жителей других наших городов должны появляться как можно больше поводов не только гордиться славным прошлым, но и радоваться настоящему", - сказал Виталий Королев.