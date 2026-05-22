НовостиПроисшествия22 мая 2026 6:07

Тверские спасатели за сутки потушили 12 пожаров

МЧС Тверской области сообщило о ликвидации 12 пожаров за сутки
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Ведомство представило оперативные показатели реагирования сил и средств на 22 мая. Фото: МЧС Тверской области.

Главное управление МЧС России по Тверской области и пожарно-спасательные гарнизоны региона функционируют в режиме повышенной готовности. Согласно сводке на 22 мая 2026 года, чрезвычайных ситуаций на контроле ведомства в Тверской области не зарегистрировано.

За сутки сотрудники ликвидировали 12 техногенных пожаров и шесть раз привлекались для помощи участникам дорожно-транспортных происшествий. Инцидентов на водных бассейнах не произошло. Группа специальных взрывных работ к выполнению задач не привлекалась.

Объекты ЖКХ и электросети области работают без сбоев. Ограничения движения на федеральных автомобильных дорогах за отчетный период не применялись.