Над Тверской областью сбито 6 БПЛА

В течение прошедшей ночи над территорией Тверского региона силами ПВО было ликвидировано 6 БПЛА. Люди не пострадали. Разрушений нет. Об этом сообщает пресс-служба правительства Тверской области.

Всего, по данным Министерства обороны России, над территорией страны за ночь дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 217 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Это случилось над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областей, Московского региона и Санкт-Петербурга.