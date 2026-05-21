Делегация из Тверской области завершила работу на Х ЭКСПО в Китае

Делегация из Тверской области завершила работу на Х Российско-Китайском ЭКСПО в Харбине. Участие в таких событиях – вклад нашего региона в укрепление российско-китайского сотрудничества, за развитием которого в эти дни следил весь мир.

Глава региона Виталий Королев высказался об этом событии в своем канале в MAX.

«Как отметил Президент России Владимир Владимирович Путин во время своего двухдневного визита в КНР, в настоящее время отношения между Россией и Китаем вышли на беспрецедентно высокий в истории двух стран уровень.

Китай занимает первое место среди контрагентов Тверской области по товарообороту в дальнем зарубежье. В структуре экспорта – древесина, продукция химической и пищевой промышленности, оборудование, а также туристические услуги.

Китайским потребителям хорошо знакома и сельскохозяйственная продукция из тверского региона, включая мясо, мясные субпродукты и меховые изделия.

На полях Российско-Китайского ЭКСПО проведён ряд важных встреч по развитию партнёрства между тверским бизнесом и провинциями северо-востока Китая, размещению нашей продукции не только на электронных площадках, но и на полках торговых центров.

Будем продвигать продукцию тверских товаропроизводителей на международных рынках».