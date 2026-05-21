В Тверской области названы даты Волжского Крестного хода

Тверская епархия приглашает всех желающих. Фото: Тверская епархия

С 6 по 20 июня 2026 года по тверской земле пройдет XXVII Большой Волжский Крестный ход.

В этом году он проводится под лозунгом «Идите, научите все народы» и будет посвящен двум памятным датам — 755-летию основания Тверской епархии и 755-летию со дня рождения святого благоверного великого князя Михаила Тверского.

Большой Волжский крестный ход — одно из значимых церковных и общественных событий Тверской земли, которое проходит ежегодно уже в течение почти 30 лет.

Маршрут крестного хода начнётся 6 июня у истока Волги и пройдёт через города, посёлки, монастыри и приходы Тверской области и соседних территорий. Среди ключевых пунктов маршрута — Осташков, Нилова пустынь, Пено, Селижарово, Ржев, Зубцов, Старица, Тверь, Вознесенский Оршин монастырь, Городня, Конаково, Дубна, Кимры, Белый Городок, Кашин и Калязин. Завершится путь паломников в деревне Селище Калязинского района.

Значимым событием станет встреча Волжского крестного хода в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Твери 13 июня в 16:30. В 17:00 будет совершено всенощное бдение. 14 июня в 09:00 в Спасо-Преображенском кафедральном соборе пройдёт Божественная литургия, после которой в 14:00 состоятся проводы крестного хода от речного вокзала.

Особое значение Волжскому крестному ходу 2026 года придают две памятные даты: 755 лет со времени основания Тверской епархии, связанного с первым летописным упоминанием святого Тверского епископа Симеона, и 755 лет со дня рождения святого благоверного великого князя Михаила Тверского.

Верующие смогут поклониться святыням, среди которых — икона святого благоверного великого князя Михаила Тверского и святителя Симеона, епископа Тверского, а также ковчег с мощами и икона Тверских святых.

Тверская епархия приглашает духовенство, монашествующих, мирян, паломников, молодёжь, семьи, представителей общественных организаций и всех желающих принять участие в XXVII Большом Волжском крестном ходе.