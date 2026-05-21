В Торжке эпоху Пушкина представят куклы

Кот ученый. Фото: пресс-служба ВИЭМ

В Гостинице Пожарских Всероссийского историко-этнографического музея в Торжке откроется выставка художественной куклы «Пушкин на все времена». Ко дню рождения великого русского поэта.

Так творческое объединение «Эпицентр Кукол» под руководством Нины Радзиховской при поддержке секции Художественной куклы в ТСХ ДПИ представит масштабный проект, посвящённый «Золотому веку» русской литературы.

Выставка готовилась в течение двух лет. Более 80 авторов создавали уникальные работы, исследуя Пушкиниану через искусство художественной куклы.

В экспозиции — около 40 работ, среди которых портреты поэта в разные периоды жизни; персонажи сказок, поэм и прозы. Зрители увидят уникальные работы: это Пиковая дама, Шамаханская царица, Царевна-Лебедь (вязаная миниатюра 4,5 см), Баба Яга, Кот учёный, Русалка, композиции по «Евгению Онегину», «Анчару», «Цыганам», «Барышне-крестьянке» и другие.

В каждой работ чувствуется глубокое уважение к истории, литературе и личности поэта.

Выставка открывается 5 июня. Входной свободный.