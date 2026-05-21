В Твери ремонтировать тротуары начали с площади Гагарина

Ремонт начали с площади Гагарина. Фоо: пресс-служба администрации Твери

В Твери проходит кампания по ремонту дорог и тротуаров. Всего в этом году планируется отремонтировать 16 объектов улично-дорожной сети. Об этом сообщает отдел информации и аналитики администрации Твери.

Начали работы с площади Гагарина, где на тротуарах вдоль дома № 3 демонтировано старое покрытие. Уже завершена установка закладных опор освещения и проведен монтаж коммуникаций. Сейчас на объекте устанавливают бортовые камни и укладывают песчаное основание.

Ремонтные работы идут также на 4-м переулке Красной Слободы, где обновят проезжую часть и тротуары. На Планерной монтируют бортовой камень и укладывают брусчатку. На улице Цветочной к концу подходит благоустройство пешеходной зоны: предстоит завершить работы по устройству заездных карманов и установить остановочные комплексы.

Завершен ремонт пешеходной зоны на Петербургском шоссе от площади Конституции до Городской больницы №7. В ближайшее время работу оценит комиссия.

На Волоколамском путепроводе по правой стороне в направлении Октябрьского проспекта разбирают железобетонные тротуарные плиты и каналы связи. Ведется работа по устройству новых подтротуарных балок и готовится основание для монтажа парапетных блоков. Одновременно ремонтируют промежуточные опоры сооружения.

Важная территория - Привокзальная площадь. Здесь завершен ремонт ливневой канализации, разобраны тротуары, все подготовлено для обустройства парковки на пересечении ул. Коминтерна и проспекта Чайковского. Продолжается монтаж бортового камня, установка закладных опор наружного освещения, а также переустройство воздушных кабельных линий.

Названы объекты, которые будут отремонтированы на следующем этапе. Асфальтобетонное покрытие и тротуары в этом году отремонтируют на улицах Бакуниной, Лукина и 2-я Лукина. Ремонт тротуаров пройдёт на улицах Красные Горки, Спартака, Южной, Л. Базановой, на площади Капошвара и на набережной Степана Разина на участке от улицы Андрея Дементьева до улицы Салтыкова-Щедрина.