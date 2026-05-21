Талантливым людям Тверской области предлагают показать свое творчество

Дом творчества ищет таланты. Фото: ТОДНТ

Тверской областной Дом народного творчества приглашает всех желающих принять участие во II областной молодёжной художественной выставке "Территория смелых". Ее открытие запланировано на 25 сентября. Выставка будет приурочена к 90-летию учреждения культуры.

К участию в конкурсе приглашаются художники, дизайнеры, мастера декоративно-прикладного творчества, творческие объединения и студенты учебных заведений от 17 до 35 лет.

На конкурс принимаются работы, выполненные в различных техниках художественного и декоративно-прикладного искусства: живопись, графика, скульптура, арт-объекты, дизайнерские костюмы, игрушки керамика. От каждого автора может быть подано не более 10 работ, от авторского коллектива – не более 20.

«Ты талантливый художник? Твои работы не уступают по уровню шедеврам всемирно признанных авторов? Ты смело экспериментируешь в своём творчестве и создаёшь уникальные арт-объекты? Если всё это о тебе, то не упусти возможность поделиться своим творчеством!» - приглашает Дом творчества.

Все условия участия можно посмотреть в Положении, в группе VK.