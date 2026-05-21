В выходные вся Тверь превратится в большую спортивную арену

Тверь побежит от Театральной площади. Фото: пресс-служба администрации Твери

В выходные в столице Верхневолжья состоятся всероссийские и муниципальные спортивные мероприятия. Это полумарафон «ЗаБег.РФ», турниры по баскетболу, киокусинкай, муайтай и автомногоборью.

БАСКЕТБОЛ

С 22 по 24 мая в СК «Юбилейный» пройдет турнир города по баскетболу среди мужских команд ветеранов из Твери, Великого Новгорода, Пскова, Петрозаводска, Санкт-Петербурга, которые представляют любительские клубы, спортивные организации и учреждения.

Программа соревнований следующая: 22 мая – 13:00 (Тверь – Великий Новгород), 14:20 (Санкт-Петербург – Петрозаводск), 15:40 (Тверь – Псков); 23 мая – 12:00 (Великий Новгород – Псков), 13:10 (Петрозаводск – Тверь), 14:20 Конкурсы, 14:40 (Санкт-Петербург – Великий Новгород), 15:50 (Петрозаводск – Псков); 24 мая – 11:00 (Санкт-Петербург – Псков), 12:10 (Петрозаводск – Великий Новгород), 13:20 (Санкт-Петербург – Тверь), закрытие турнира состоится в 14:30.

Все подробности о мероприятии также можно узнать в официальной группе ВКонтакте «Баскетбольная команда ветераны».

ЗАБЕГ

23 мая в 9:00 начнется X Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ». Старт соревнований, проводимых в один день по всей России, запланирован на Театральной площади. Участникам предлагаются дистанции протяженностью 1 км, 5 км, 10 км и 21,1 км (полумарафон). Регистрация участников и подробная информация доступны на официальном сайте забег.рф и группе ВКонтакте «Забег. РФ Тверь»

КИОКУСИНКАЙ

В спорткомплексе «Мамулино» СШОР «Лидер» в субботу состоится турнир города Твери по киокусинкай. На ринг выйдут спортсмены Твери и других муниципальных образований России в возрасте от 10 до 17 лет. А также подростки от 8 до 17 лет в дисциплине «ката». Начало соревнований – в 10:00.

МУАЙТАЙ

23 мая в ФК имени Султана Ахмерова пройдет чемпионат и первенство города по муайтай. В программу соревнований включены: чемпионат города среди мужчин и женщин от 17 до 40 лет, первенство города среди юниоров и юниорок (16-17 лет). В состязаниях встретятся также юноши и девушки от 14 до 15 лет и от 12 до 13 лет. Начало соревнований – в 13:00.

АВТОСПОРТ

23 мая на стадионе технических видов спорта «Вираж» СШОР «Лидер» состоятся чемпионат и первенство города Твери по автоспорту (дисциплина – автомногоборье). Старт первого заезда – в 10:30. Подведение итогов и официальное награждение победителей и призеров запланировано на 15:00. Дополнительная информация размещена на официальном сайте