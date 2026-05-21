Виталий Королев сообщил в MAX о падении обломков беспилотника на пятиэтажку

21 мая в Удомле в результате отражения атаки БПЛА обломки беспилотника упали на крышу пятиэтажного жилого дома. Как сообщил в своем канале в MAX глава Тверской области Виталий Королев, в результате инцидента люди не пострадали.

"В доме частично повреждены окна и небольшой участок кровли. На месте работают оперативные службы, проводятся мероприятия по обеспечению безопасности", - сообщил глава региона.

Королев поручил главе округа отработать с гражданами на месте все текущие вопросы, а по окончании работы спецслужб немедленно приступить к оценке ущерба и приему заявок на проведение ремонта. Для проведения восстановительных работ в муниципалитет направят областных специалистов.