НовостиОбщество21 мая 2026 14:32

В Тверской области обновят две подстанции и построят несколько ЛЭП

На заседании межведомственной комиссии во главе с Виталием Королевым одобрены решения в области энергетики
Алексей АНДРЕЕВ
На заседании комиссии.

Фото: ПТО.

21 мая глава Тверской области Виталий Королев провел заседание региональной межведомственной комиссии по земельным отношениям и одобрил проект изменений в Схему территориального планирования РФ в области энергетики.

В частности, утверждены решения по реконструкции двух электроподстанций в Твери и Вышневолоцком округе, а также по строительству ЛЭП в областной столице, Калининском, Вышневолоцком, Спировском и Лихославльском округах.

Руководитель области также принял решения, необходимые для реализации нескольких инвестпроектов. К примеру, под Ржевом планируется строительство 10 овощеферм.

Еще на заседании поддержано создание объединенной зоны охраны объектов культурного наследия в центре Старицы. Это нужно для сохранения исторического облика города в рамках реализации мастер-плана. Он был утвержден в феврале Виталием Королевым.