НовостиОбщество21 мая 2026 14:50

Виновник гибели тверского майора полиции в Мамулино получил реальный срок

Лихач на «Опеле» сбил четырех человек на тротуаре у остановки, уходя от столкновения с выезжавшим со двора автомобилем
Антон ПАЛЬЧИКОВ
ДТП произошло 23 октября 2025 года. Фото: УМВД России по Тверской области.

Прокуратура Пролетарского района Твери поддержала обвинение по уголовному делу о ДТП, произошедшем вечером 23 октября 2025 года. Тогда, двигаясь по Оснабрюкской улице, водитель «Опель Астра» превысил скорость, пытаясь объехать другую машину, выезжавшую со двора.

Он потерял управление, выехал на встречную полосу и снес четырех пешеходов на тротуаре у остановки в микрорайоне «Мамулино». Среди пострадавших были мать с семилетним ребенком и еще две женщины. Одна из них, майор полиции Ольга Осипова, впала в кому и позже скончалась, а двоим другим был причинен тяжкий вред здоровью.

Суд признал 28-летнего виновника виновным по части 3 статьи 264 УК РФ, приговорил его к 3 годам колонии-поселения и лишил прав на 2 года. Также удовлетворены иски пяти потерпевших на общую сумму 12 миллионов рублей.

