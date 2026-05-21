Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
+24°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия21 мая 2026 13:35

Минобороны отчиталось о ликвидации четырех беспилотников над Тверской областью

Правительство региона опубликовало официальную сводку военного ведомства о результатах работы систем ПВО 21 мая
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Жители Тверской области не пострадали.

Жители Тверской области не пострадали.

Фото: Павел МАКАРОВ.

Дежурные средства ПВО Министерства обороны РФ ликвидировали четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа в воздушном пространстве Тверской области. В правительстве региона сообщили, что перехват осуществлялся в период с 7:00 до 15:00 21 мая по московскому времени. Пострадавших граждан и разрушений объектов нет.

Всего в этот временной отрезок российские военные уничтожили 196 беспилотников. Кроме Тверского региона, аппараты перехватили над Московским регионом, акваторией Каспийского моря, Смоленской, Саратовской, Самарской, Псковской, Орловской, Курской, Калужской, Брянской, Тульской и Белгородской областями, сообщили в военном ведомстве.