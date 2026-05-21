Минобороны отчиталось о ликвидации четырех беспилотников над Тверской областью

Жители Тверской области не пострадали. Фото: Павел МАКАРОВ.

Дежурные средства ПВО Министерства обороны РФ ликвидировали четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа в воздушном пространстве Тверской области. В правительстве региона сообщили, что перехват осуществлялся в период с 7:00 до 15:00 21 мая по московскому времени. Пострадавших граждан и разрушений объектов нет.

Всего в этот временной отрезок российские военные уничтожили 196 беспилотников. Кроме Тверского региона, аппараты перехватили над Московским регионом, акваторией Каспийского моря, Смоленской, Саратовской, Самарской, Псковской, Орловской, Курской, Калужской, Брянской, Тульской и Белгородской областями, сообщили в военном ведомстве.