У землевладельца изъяли 10 гектаров заросшей земли в Ржевском округе

Решение суда об изъятии заброшенных земель поступило в Россельхознадзор в мае 2026 года. Фото: Россельхознадзор по Тверской и Ярославской областям.

В мае 2026 года в Управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям поступило решение Ржевского городского суда об изъятии у гражданина РФ земельного участка площадью 10,3 гектара.

Ранее, в мае 2025 года, ведомство вынесло предписание очистить угодья у деревни Парихино от кустов и сорняков до сентября 2025 года. Собственник требование проигнорировал, за что в декабре 2025 года мировой суд Клинского района Московской области оштрафовал его по части 25 статьи 19.5 КоАП РФ.

В феврале 2026 года Россельхознадзор передал материалы в Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области. Ведомство подало иск, который Ржевский суд удовлетворил в апреле 2026 года, постановив изъять земли для последующей продажи с публичных торгов.