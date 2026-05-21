Работающим родителям Тверской области вернут часть подоходного налога

Для расчета среднедушевого дохода семьи за 2025 год будут учитываться заработная плата, пенсии, пособия, стипендии и алименты.

С 1 июня в Тверской области стартует прием заявлений на ежегодную семейную выплату. Она представляет собой возврат части НДФЛ за предыдущий год: фактически уплаченный налог пересчитают по ставке 6%, а разницу выплатят заявителю. Правом могут воспользоваться работающие родители, усыновители, опекуны или попечители двоих и более детей до 18 лет (или до 23 лет для студентов-очников).

Управляющий региональным отделением Соцфонда Вячеслав Воеводин отметил, что для назначения выплаты доход на одного члена семьи за 2025 год не должен превышать 26 067 рублей (1,5 прожиточных минимума). Выплата не положена родителям, лишенным прав или имеющим долги по алиментам, а также самозанятым и предпринимателям без других доходов с НДФЛ.

Обязательным условием является гражданство РФ у родителей и детей, а имущество должно соответствовать нормам. Обратиться за поддержкой за 2025 год можно через Госуслуги или МФЦ до 1 октября текущего года. Общие консультации по телефону 8-800-100-00-01 доступны круглосуточно, а личные — с понедельника по четверг с 08:30 до 17:30, в пятницу — до 16:30.