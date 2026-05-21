В ряде округов Тверской области обновят 27 объектов теплоснабжения

В 2026 году в регионе планируется отремонтировать 11,63 км теплосетей.

В 18 муниципалитетах Верхневолжья в ходе подготовки к будущему отопительному сезону в этом году обновят 27 объектов теплоснабжения. Средства из бюджета выделены.

Глава Тверской области Виталий Королев поручил Минэнерго региона и главам муниципалитетов держать все работы на личном контроле.

Всего в 2026 году запланировано отремонтировать 11,63 км сетей теплоснабжения. Пресс-служба областного правительства уточнила, где должны провести работы.

В Андреаполе обновят участок теплотрассы на улице Кленовая. В Бежецке – участки труб на Заводской и Краснослободской улицах. В Белом - участок теплосети от улицы Кирова до ЦРБ. В Западной Двине - от Октябрьской улицы до улицы Кирова, Интернациональной и Заводской улицах, а также на Молодежном переулке. В поселке Старая Торопа Западнодвинского округа - на Больничной и Лесной улицах. В ЗАТО Озерный - на улице Комсомольской. В Калязине - в районе центральной котельной города. В Кашине – на улице Михаила Калинина. В Кесовогорском округе - у здания Стрелихинской школы в селе Матвеевское и у здания Кесовогорской средней школы. В Лихославле – на Лихославльской улице. В Сандово - от котельной №1 на Советской улицы до Октябрьской улицы. В Селижарово - от улицы Энгельса до Южной улицы. В Торжокском округе – в деревне Маслово. В Торопце - в районе котельной №1 и в деревне Подгороднее. В Удомельском округе - в деревне Михайлово и северной части райцентра.

Также в планах - техническое переоснащение котельных общей мощностью 23,4 МВт в в Кувшиново на улице Гагарина, в поселке Фирово на Советской улице, в поселке Крючково Лихославльского округа, поселке Рамешки, в деревне Колталово и селе Красная Гора Калининского округа.