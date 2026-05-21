В Тверской области судебные приставы напомнят родителям о детях

Акция направлена на привлечение внимания общественности к защите прав детей. Фото: УФССП РФ

Накануне Международного Дня защиты детей (1 июня) Управление Федеральной службы судебных приставов по Тверской области проводит информационную акцию «Судебные приставы — детям». Она продлится с 20 мая по 1 июня.

Цель акции - побудить должников к исполнению своих обязательств. Для этого используется весь предоставленный законом спектр полномочий.

Сотрудники службы проведут консультации, напомнят родителям о необходимости выплачивать алименты. Акция также направлена на привлечение внимания общественности к защите прав детей.

26 и 28 мая 2026 года в аппарате Управления будет работать горячая линия по телефону: 8 (4822) 77 90 09 с 10 до 17 часов.

А 1 июня с 9 до 18 часов состоится прием граждан в структурных подразделениях судебных приставов, обратившиеся смогут получить бесплатную юридическую помощь по вопросам исполнительных производств, которые были возбуждены в интересах детей. Адреса структурных подразделений Твери и области размещены на официальном интернет-сайте Управления в разделе «Контакты». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Судебные приставы настоятельно рекомендуют неплательщикам алиментов помнить об исполнении родительского долга, добровольно и своевременно исполнять решение суда, непосредственно затрагивающие права и интересы детей. У каждого ребенка должно быть достойное и счастливое детство.

Проверить наличие задолженности можно самостоятельно на сайте УФССП России по Тверской области — www.r69.fssp.gov.ru.