Доходы в бюджете Тверской области в прошлом году превысили 139 млрд рублей

Областное правительство сообщило о заметном росте налоговых и неналоговых поступлений в бюджет, начиная с 2020 года. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ. Перейти в Фотобанк КП

В областном правительстве подвели итоги исполнения регионального бюджета региона в 2025 году. Глава Тверской области Виталий Королев отметил рост доход и снижение уровня госдолга.

«Долговая нагрузка по отношению к собственным доходам региона сократилась до 12 %. Это позволило направить дополнительные средства на решение задач по поддержке экономики, участников СВО и семей с детьми, развитию социальной сферы и модернизации инфраструктуры региона», – заявил глава региона.

Доходная часть в казне в 2025 году превысила 139 млрд рублей. Областное правительство при этом сообщило о заметном росте налоговых и неналоговых поступлений: с 2020-го они увеличились с 54 млрд рублей до 105,4 млрд рублей.

Значительная часть средств областного бюджета - 65% - были вложены в реализацию программ по направлению «Новое качество жизни».

Около 20 млрд рублей в бюджете пошли на выполнение мер соцподдержки участников и ветеранов СВО и их близких, семей с детьми, особенно молодых и многодетных, представителей старшего поколения и инвалидов.

В реализацию Адресной инвестиционной программы было вложено 14,1 млрд рублей. В итоге достроены или построены детская поликлиника в Торжке, школы в Максатихе и Вахонино, более 95 км газовых сетей в восьми муниципалитетах, 12 газовых котельных и другие объекты.

На ремонты и дооснащение или оснащение школ и детсадов, больниц и поликлиник, домов культуры и спортивных объектов разным оборудованием было направлено 6,2 млрд рублей – на 660 млн рублей больше, чем в 2024 году.

Значительные средства в статье расходов, как обычно, были выделены на дорожную отрасль. В итоге отремонтированы около 400 км дорог, около 98 тыс. кв. метров дворов и тротуаров, 116 тыс. кв. метров пришкольных территорий.

На поддержку аграриев и развитие сельского хозяйства ушло свыше 4,7 млрд рублей.