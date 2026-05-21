Более 60 тысяч жителей Тверской области проголосовали за проекты благоустройства

Голосование продолжается. Фото: ПТО.

К полудню 21 мая в Тверской области в голосовании за потенциальные объекты благоустройства поучаствовали более 62 тысяч жителей. Они выбирают территории, которые могут преобразить в 2027 году по программе «Формирование комфортной городской среды» (входит в нацпроект «Инфраструктура для жизни»).

Голосование проходит до 12 июня по ссылке https://pos.gosuslugi.ru/lkp/fkgs/home/. Выбрать территории может любой житель Тверской области в возрасте старше 14 лет. Глава Тверской области Виталий Королев призвал граждан активнее участвовать в определении объектов благоустройства в своих муниципалитетах.

На онлайн-голосование представлено 126 территорий в 37 муниципалитетах, из них 35 – в Твери. Пока в областной столице с отрывом лидируют три территории: зона отдыха вдоль реки Волга от Староволжского моста до улицы Благоева, стадион на улице Озерная напротив дома № 8, Парк Текстильщиков.