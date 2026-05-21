Жительница Красного Холма сдала полиции сожителя, опасаясь за свою жизнь

Сотрудники полиции оперативно отреагировали на обращение женщины и задержали домашнего дебошира. Фото: МВД Тверской области.

Бытовой скандал в Красном Холме обернулся уголовным делом для 45-летнего местного жителя. Мужчина в нетрезвом виде устроил конфликт дома и угрожал физической расправой своей 47-летней сожительнице.

Пострадавшая испугалась за свою жизнь, так как сожитель вел себя агрессивно, а подобные угрозы звучали от него и раньше. Прибывшие полицейские задержали дебошира, который ранее уже имел судимости и множество административных взысканий.

Мужчину поместили в изолятор временного содержания. В отношении него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ за угрозу убийством. Фигуранту грозит до двух лет лишения свободы.