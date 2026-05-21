Тверской Роспотребнадзор разъяснил правила выбора безопасного детского лагеря

В преддверии летних каникул Управление Роспотребнадзора по Тверской области опубликовало рекомендации по выбору лагеря. Родителям необходимо проверить, входит ли учреждение в официальный реестр на сайте детскийотдых.рф, так как работа незарегистрированных организаций незаконна.

У лагеря должно быть санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии обязательным требованиям. На официальном сайте организации обязаны разместить информацию о реквизитах, условиях проживания, режиме питания, наличии кружков и спортивных объектов в соответствии с законом о защите прав потребителей.

В случае некачественных услуг или причинения вреда здоровью ребенка родители имеют право на полное возмещение убытков и расторжение договора. Также ведомство советует изучить отзывы других семей перед покупкой путевки.