Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
+29°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество21 мая 2026 11:37

Ржевитянин попал под следствие за ночную прогулку с наркотиками

31-летний житель Ржева попался глубокой ночью на Торопецком тракте с партией запрещенных веществ в крупном размере
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Теперь мужчине грозит 10 лет. Фото: МВД Тверской области.

Теперь мужчине грозит 10 лет. Фото: МВД Тверской области.

Сотрудники Управления наркоконтроля УМВД России по Тверской области задержали во Ржеве 31-летнего местного жителя. На Торопецком тракте глубокой ночью у мужчины обнаружили три свертка с синтетическим наркотиком общей массой 5,58 грамма и завернутую в газету курительную смесь растительного происхождения.

Фигурант уверял оперативников, что хранил запрещенные вещества исключительно для личного употребления, однако полиция проверяет его причастность к сбыту.

По факту незаконного хранения наркотиков в крупном размере следственное подразделение МО МВД России «Ржевский» возбудило уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания, ему грозит до 10 лет лишения свободы.