Ржевитянин попал под следствие за ночную прогулку с наркотиками

Теперь мужчине грозит 10 лет. Фото: МВД Тверской области.

Сотрудники Управления наркоконтроля УМВД России по Тверской области задержали во Ржеве 31-летнего местного жителя. На Торопецком тракте глубокой ночью у мужчины обнаружили три свертка с синтетическим наркотиком общей массой 5,58 грамма и завернутую в газету курительную смесь растительного происхождения.

Фигурант уверял оперативников, что хранил запрещенные вещества исключительно для личного употребления, однако полиция проверяет его причастность к сбыту.

По факту незаконного хранения наркотиков в крупном размере следственное подразделение МО МВД России «Ржевский» возбудило уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания, ему грозит до 10 лет лишения свободы.