В Твери завели дело о халатности из-за сорванного ремонта крыши многоэтажки

Результаты процессуальной проверки находятся на контроле в районной прокуратуре. Фото: Прокуратура Тверской области.

Правоохранительные органы Твери отреагировали на сообщения в интернете о ненадлежащем состоянии дома № 49, корпус 5 на улице Орджоникидзе. Выяснилось, что по состоянию на 21 мая 2026 года ремонтные работы по замене кровли здания не выполнены, из-за чего происходит протечка крыши, а коммунальные сети находятся в запущенном состоянии.

Московский межрайонный следственный отдел Твери СК РФ возбудил уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ за халатность должностных лиц, не исполнивших свои обязанности перед жильцами.

Одновременно с этим прокуратура Московского района организовала проверку исполнения требований ЖКХ. Надзорное ведомство контролирует как устранение последствий коммунальной аварии, так и ход расследования уголовного дела.