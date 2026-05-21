НовостиОбщество21 мая 2026 9:41

В Ржеве полиция ликвидировала канал сбыта сильнодействующих препаратов

В отношении 35-летнего ранее судимого ржевитянина, закупавшего медикаменты в Подмосковье, возбудили два уголовных дел
Антон ПАЛЬЧИКОВ
За незаконный оборот сильнодействующих веществ и хранение жителю Ржева грозит до 10 лет колонии. Фото: МВД Тверской области.

Сотрудники УНК УМВД России по Тверской области и ржевские оперативные службы задержали 35-летнего ранее судимого жителя Ржева по подозрению в незаконном обороте запрещенных веществ. Мужчина доставлял сильнодействующие лекарства из Московской области для перепродажи.

Одного из его клиентов задержали на улице Твардовского с блистером из десяти таблеток. При обыске у подозреваемого изъяли десятки блистеров медикаментов, деньги, а также 10 пакетов и 8 свертков с растительным наркотиком, которую он, по его словам, сам заготовил из дикорастущей конопли за городом.

Фигурант заключен под стражу, дела возбуждены по части 2 статьи 228 и части 1 статьи 234 УК РФ. Максимальное наказание по статьям составляет до 10 лет лишения свободы.