В Твери осужденным к принудительным работам напомнили об опасности экстремизма

Профилактическое занятие в Твери провели для более чем 40 осужденных к принудительным работам из УФИЦ-1 и УФИЦ-2. Фото: УФСИН Тверской области.

В Твери на базе УФИЦ-1 и УФИЦ-2 при исправительной колонии № 1 прошло занятие антитеррористической направленности. Помощник начальника регионального управления УФСИН отец Михаил совместно с сотрудниками центров провел встречу с более чем 40 осужденными к принудительным работам.

Священнослужитель разъяснил опасность религиозного экстремизма и терроризма, подчеркнув важность соблюдения законов и нравственных принципов. Также осужденным напомнили об административной и уголовной ответственности за публичную демонстрацию нацистской или экстремистской символики в быту и интернете.

В ведомстве отметили, что такое системное привлечение духовенства помогает формировать у граждан уважение к закону.