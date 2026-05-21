Пожилая жительница Бежецка отсудила 310 тысяч рублей у челябинского дроппера

Исковые требования прокуратуры Бежецка о взыскании неосновательного обогащения с жителя Урала были удовлетворены судом.

В Тверской области 63-летняя пенсионерка смогла восстановить свои права после крупного хищения денег. 4 февраля 2025 года жительница Бежецка перевела неизвестным 310 тысяч рублей под влиянием обмана.

Правоохранители установили, что средства поступили на карту жителя Челябинской области, так называемого «дроппера». По факту обмана было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ.

Бежецкая межрайонная прокуратура обратилась в суд за гражданской защитой интересов пенсионерки. Инстанция обязала владельца счета вернуть всю сумму неосновательного обогащения, прокуратура контролирует исполнение решения.