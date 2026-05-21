В Твери 21 мая испытают тепловые сети на нескольких проспектах и улицах

При обнаружении провалов грунта или парений на улицах Твери жителям необходимо звонить по номеру 78-00-00. Фото: Павел МАКАРОВ.

21 мая 2026 года ООО «Объединенные энергетические системы Тверской области» проводит плановые гидравлические испытания тепловых сетей.

Работы затронут проспект Чайковского, четную сторону проспекта Ленина, Спортивный переулок, а также улицы Бобкова, Кирова, Ржевскую, Пичугина, Николая Корыткова, Республиканскую, Коробкова, Коминтерна и прилегающие к ним территории.

Энергетики предупреждают: в случае обнаружения пара, провалов почвы или выброса воды на поверхность подходить к этим местам запрещено. Обо всех неисправностях необходимо немедленно сообщить по телефонам 78-00-00 или 34-93-84.