В школах Тверской области примут на вооружение МЭШ

С первой честверти следующего учебного года школы Верхневолжья начнут поэтапно внедрять платформу «Московская электронная школа» (МЭШ). Как сообщила пресс-служба областного правительства, это будетделаться по решению главы региона Виталия Королева в рамках формирования единого федерального цифрового пространства для образовательных учреждений.

Цифровая платформа МЭШ включает электронный дневник, электронный журнал, библиотеку, цифровые задания, полезную информацию для педагогов, учеников и родителей. Также в МЭШ есть сервис «Цифровой учитель». Он помогает детям разбирать сложные темы.

Также на МЭШ позже планируется перевести и колледжи Верхневолжья.