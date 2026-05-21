Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
+25°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество21 мая 2026 6:56

В школах Тверской области примут на вооружение МЭШ

По поручению Виталия Королева регион будет использовать «Московскую электронную школу»
Алексей АНДРЕЕВ
Тверская область перейдет на платформу «Московская электронная школа».

Тверская область перейдет на платформу «Московская электронная школа».

Фото: ПТО.

С первой честверти следующего учебного года школы Верхневолжья начнут поэтапно внедрять платформу «Московская электронная школа» (МЭШ). Как сообщила пресс-служба областного правительства, это будетделаться по решению главы региона Виталия Королева в рамках формирования единого федерального цифрового пространства для образовательных учреждений.

Цифровая платформа МЭШ включает электронный дневник, электронный журнал, библиотеку, цифровые задания, полезную информацию для педагогов, учеников и родителей. Также в МЭШ есть сервис «Цифровой учитель». Он помогает детям разбирать сложные темы.

Также на МЭШ позже планируется перевести и колледжи Верхневолжья.