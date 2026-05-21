МЧС Тверской области сообщило о ликвидации десяти пожаров за сутки

За прошедшие сутки в Тверской области официально зарегистрировано десять техногенных пожаров. Фото: МЧС Тверской области.

Главное управление МЧС России по Тверской области и пожарно-спасательные гарнизоны региона функционируют в режиме повышенной готовности. Согласно сводке на 21 мая 2026 года, чрезвычайных ситуаций на контроле ведомства в регионе не зарегистрировано.

За сутки сотрудники ликвидировали десять техногенных пожаров и шесть раз привлекались для помощи участникам дорожно-транспортных происшествий. Также один раз к задачам привлекалась группа специальных взрывных работ.

Обстановка на водных бассейнах оставалась спокойной, происшествий не отмечено. Системы ЖКХ и энергоснабжения области работают штатно. Проезд по федеральным трассам свободен.