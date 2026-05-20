Виталий Королев рассказал о визите в Тверское суворовское училище

В Суворовском училище увековечили имена еще двух офицеров. Фото: ПТО

Виталий Королев в своем канале MAX рассказал о посещении Тверского суворовского училища, где прошла торжественная церемония открытия мемориальных стел офицерам – выпускникам прославленного учебного заведения.

На территории училища есть аллея Героев, где установлено 14 стел выпускникам, среди которых Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, Герой соцтруда.

«Подвиги наших бойцов на передовой – пример беззаветной преданности Родине и воинскому долгу. – пишет глава региона. - Имена героев навсегда вписаны в историю. Сегодня почтили память гвардии лейтенанта Василия Марзоева, удостоенного звания Героя России. Василий Аркадьевич — продолжатель династии военных в нескольких поколениях. Встал в ряды наших Воздушно-десантных войск и каждым днем службы подтверждал верность девизу "Никто, кроме нас!" Так он действовал, командуя разведвзводом в Запорожье, и так же поступил, спасая ценой своей жизни подчиненных из разрушенного врагом здания. Отметили отвагу и мужество гвардии подполковника Павла Ендовицкого, которые он проявляет в зоне СВО. Павел Иванович с первых дней спецоперации бьет врага на самых опасных участках. За его плечами исторический штурм Мариуполя, битва за Угледар, освобождение Курской области. За подвиги при защите интересов безопасности нашей страны Павел Иванович удостоен высокого звания Героя Российской Федерации.

Огромная честь присутствовать на таком событии. Тверские суворовцы всегда будут гордостью и опорой нашей страны!»