НовостиОбщество20 мая 2026 14:32

Учительница из Конаково перевела мошенникам 470 тысяч рублей

Педагог из Конаково отдала мошенникам 470 тысяч рублей вопреки предупреждениям банка
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Женщина перевела мошенникам деньги под предлогом смены счетчиков.

Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

В Конаково жертвой телефонных аферистов стала 56-летняя учительница. В одном из мессенджеров она получила сообщение якобы от управляющей компании со ссылкой для замены квартирных приборов учета. Перейдя по адресу, женщина оставила заявку и указала личные данные.

После этого с ней связались лжесотрудники правоохранительных органов. Они заявили, что счета педагога под угрозой, а сама она подозревается в незаконной деятельности. Для проверки и снятия подозрений женщину убедили перевести сбережения.

Несмотря на предупреждения сотрудников банка, потерпевшая обналичила 470 тысяч рублей, установила специальное приложение на телефон и через бесконтактный банкомат перевела всю сумму на сторонний счет. По данному факту полиция возбудила уголовное дело.