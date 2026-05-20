Учительница из Конаково перевела мошенникам 470 тысяч рублей

В Конаково жертвой телефонных аферистов стала 56-летняя учительница. В одном из мессенджеров она получила сообщение якобы от управляющей компании со ссылкой для замены квартирных приборов учета. Перейдя по адресу, женщина оставила заявку и указала личные данные.

После этого с ней связались лжесотрудники правоохранительных органов. Они заявили, что счета педагога под угрозой, а сама она подозревается в незаконной деятельности. Для проверки и снятия подозрений женщину убедили перевести сбережения.

Несмотря на предупреждения сотрудников банка, потерпевшая обналичила 470 тысяч рублей, установила специальное приложение на телефон и через бесконтактный банкомат перевела всю сумму на сторонний счет. По данному факту полиция возбудила уголовное дело.