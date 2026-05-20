Тверская полиция изъяла переделанный пистолет Макарова у дачника

Экспертиза подтвердила, что изъятый у мужчины пистолет Макарова пригоден для стрельбы. Фото: МВД Тверской области.

В деревне Дмитрово-Черкассы Калининского округа полицейские задержали 39-летнего мужчину за незаконное хранение оружия. Жители сообщили в дежурную часть ОМВД России «Калининский» о звуках выстрелов с соседнего участка.

Оперативники уголовного розыска выяснили, что нетрезвый хозяин дачи решил пострелять во время отдыха с сожительницей и знакомым. В результате стрельбы никто не пострадал. У мужчины изъяли пистолет Макарова, который, по его словам, он давно нашел в лесу. Эксперты ЭКЦ подтвердили, что в конструкцию оружия внесены изменения и оно пригодно для стрельбы.

Сейчас версия с находкой проверяется. Нарушитель водворен в изолятор временного содержания в ожидании меры пресечения. Дознаватели возбудили уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ. Мужчине грозит от трех до пяти лет лишения свободы со штрафом.