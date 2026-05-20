В Нелидово обрушилась часть стены жилого дома

Правоохранительные органы инициировали проверки. Фото: Прокуратура Тверской области.

Инцидент с многоквартирным домом на улице Горького в Нелидово стал объектом внимания следственных и надзорных органов региона. Информация об обрушении части стены аварийного здания поступила из СМИ и социальных сетей.

Нелидовский межрайонный прокурор Константин Горбачев выехал на место для координации действий. Прокуратура оценивает соблюдение жилищного законодательства и контролирует ликвидацию последствий.

Также ведомство осуществляет надзор за ходом доследственной проверки, которую проводит Нелидовский межрайонный следственный отдел СК России. Установление всех фактов позволит следователям вынести процессуальное решение по факту инцидента.