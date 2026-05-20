В тверских школах и детских садах идет ремонтная кампания

Ход ремонта проверяет специальная комиссия. Фото: пресс-служба администрации города Твери.

Модернизация общеобразовательных учреждений в Твери по различным программам началась еще в 2022 году. Самый большой объем работ был проведен в двух школах Заволжья - №15 и №17, капитальный ремонт прошел в Центре образования № 49 в микрорайоне «Южный». Этим летом ремонтные работы проводятся в тверских школах №№ 16 и 18. Летом ожидается капитальный ремонт еще двух учреждений – школ №№ 20 и 39. Но закончат его только в следующем году.

Глава города Твери Алексей Огоньков выехал с инспекционным визитом в школу №18. Сейчас там ведутся работы по утеплению фасада, затем начнется монтаж металлокасет. Одновременно проводится устройство отмостки, ремонт входных групп и замена оконных блоков.

Также будет заасфальтирован школьный плац. Во время летних каникул будет отремонтирована входная группа, центральный коридор и столовая на первом этаже. Ремонт остальных помещений и второго этажа запланирован на следующее лето для того, чтобы не останавливать учебный процесс.

Глава Твери Алексей Огоньков отметил, что за последние 10 лет отрасль образования получила 15 тысяч новых учеников, сейчас в городе обучается 55 тысяч школьников:

- Такая динамика требует системной работы: строительства новых школ и детских садов, капитального ремонта действующих учреждений. Каждое лето мы стараемся увеличить объемы всех видов ремонтных работ для того, чтобы подготовить школы и сады к новому учебному году.

Как сообщает отдел информации и аналитики города Твери, этим летом в рамках муниципальной программы «Развитие образования города Твери» будет проведена замена оконных блоков в школе №48, запланирован ремонт фасада и канализации в школе №4. В гимназии №10 капитально отремонтируют пищеблок.

Ремонт идет и в детсадах. Обновляют кровлю в детсадах №15, 114, 148, в ближайшее время аналогичные работы начнутся в детсадах № № 135 и 33. В детском саду №134 ремонтируют фасад.

В саду № 160 идет комплексный капитальный ремонт по 14 направлениям, затрагивающий фасад и все внутренние помещения. В здании заменены инженерные системы, установлена новая система вентиляции, кондиционирования и видеонаблюдения. Рабочие реконструировали тепловой узел и капитально отремонтировали противопожарную систему.