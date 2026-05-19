За 2025 год на лечение жителей Тверской области по ОМС направили 24,7 млрд рублей

За год зафиксировано 244 179 выездов бригад скорой медицинской помощи к пациентам. Фото: Ольга ТРОФИМОВА. Перейти в Фотобанк КП

19 мая на заседании областного правительства главе региона Виталию Королеву представили доклад об итогах исполнения программы обязательного медицинского страхования в Верхневолжье в 2025 году.

«Во время поездок в муниципалитеты практически везде люди обозначают вопросы состояния больниц, кадров. Нам нужно существенно повысить результаты работы по медицинскому обслуживанию, сделать его современным и доступным. И чтобы это было не в отчетах, а на деле», – такие приоритеты в медицине отмечены Виталием Королевым.

За прошлый год на лечение жителей региона по программе ОМС было направлено свыше 24,7 млрд рублей.

На средства фонда ОМС в Верхневолжье в 2025-м более 295 тысяч раз оказывалась медпомощь жителям в больницах, в том числе проводились высокотехнологичные операции. Например, медиками по полисам ОМС проведено 2565 стентирований коронарных артерий, 275 имплантаций кардиостимулятора, 912 процедур ЭКО и т.д.

Бригады скорой помощи совершили 244 179 выездов по вызовам граждан.

Опять же по полисам ОМС более 677 тысяч жителей Верхневолжья за прошлый год прошли диспансеризацию и профосмотры. Это на 35 тысяч человек больше, чем в 2024-м.

За счет средств фонда ОМС за год 350 медработников повысили квалификацию.

Кроме того, по программе ОМС приобреталось новое медоборудование. К примеру, в Ржевскую и Конаковскую ЦРБ, клиническую больницу скорой медицинской помощи и Тверскую горбольницу №1 были поставлены системы УЗИ (ультразвуковых исследований).

Средства ТФОМС также направлялись на софинансирование зарплаты врачей и среднего медперсонала, стимулирующие выплаты и другие цели.