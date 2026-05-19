В Тверской области за год выявили более четырехсот новых случаев ВИЧ

За весь период наблюдения в Тверской области зарегистрировано 18,7 тысячи случаев ВИЧ-инфекции. Из них более 6,5 тысячи человек скончались от различных причин, в том числе свыше 2,5 тысячи — непосредственно от последствий заболевания.

За 2025 год диагноз был впервые поставлен 419 жителям области. В рамках госпрограмм обследование прошли более 408 тысяч человек, что составляет 35% населения региона.

Специалисты напоминают, что антиретровирусная терапия позволяет сохранять качество жизни, а своевременное выявление болезни через ПЦР-тесты предотвращает ее развитие до стадии СПИДа. Узнать свой статус граждане России могут бесплатно в поликлиниках по месту жительства или в областном Центре по борьбе со СПИД.